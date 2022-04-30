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Bakan Kasapoğlu: “Hep birlikte çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir nifakı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Hep birlikte çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir nifakı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Önümüzde 2023’te seçim süreci var. Bu süreci de yine tıpkı bugüne kadar olduğu gibi el ele vererek, omuz omuza vererek yürüyeceğiz. Ve inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi Çorum bundan sonra da tüm ülkeye adaletin, tüm ülkeye demokrasinin, tüm ülkeye milli iradenin mesajını en güçlü şekilde milletle beraber verecek. Bu süreçte ne gerekiyorsa hep birlikte çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir nifakı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir dizi programa katılmak için Çorum’a geldi. İlk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Bakan Kasapoğlu, AK Parti davasının 20 yıldan beri milletin gölünde yer ettiğini belirterek, “Bu dava vicdan anlayışıyla, adalet anlayışıyla, kalkınma anlayışıyla dünyaya model olan bir dava. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu kutlu davayı yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti ve inancını taşıyoruz.20 yılda bu davanın erleri, AK Parti teşkilatları sadece seçim kazanmadı. Her seçimi yeni rekorlarla imza attı. Ancak bu dava bir emanete sahip çıktı. Şehitlerin, gazilerin emeğiyle kurulan bu cumhuriyete, bu medeniyete, bu milletin kutsal değerlerine sahip çıktı bu dava. İşte yıllık mücadele bunun mücadelesi. 20 yıllık gayret bunun gayreti” diye konuştu.
“Önümüzde 2023’te seçim süreci var. Bu süreci de yine tıpkı bugüne kadar olduğu gibi el ele vererek, omuz omuza vererek yürüyeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Kasapoğlu, “Ve inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi Çorum bundan sonra da tüm ülkeye adaletin, tüm ülkeye demokrasinin, tüm ülkeye milli iradenin mesajını en güçlü şekilde milletle beraber verecek. Bu süreçte ne gerekiyorsa hep birlikte çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir nifakı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz” dedi.

"Bu şehir kahramanların, şehitlerin bin 510 madalyalı kahramanın şehri Çorum"
Çorum’un emanete en güçlü şekilde sahip çıkan illerden birisi olduğunu açıklayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
“Çorum İstiklal Harbinde en fazla şehit veren illerimizden. Bu şehir kahramanların, şehitlerin bin 510 madalyalı kahramanın şehri Çorum. Bu şehir kahramanların şehri. Bu şehir şehitlerin şehri. Bundan bir asın önce bu vatan için kendini feda edenlerin şehri. Onların torunları buradalar bu kutsal vatan için canla, başla, inançla, gayretle, özveriyle mutlu yarınlara yürüyorlar. Bu şerefi bu gururu paylaşmak için bu güzel akşamda sizlerle beraber olmak ayrı bir heyecan ve mutluluk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nasıl 20 yılda farklı bir yere getirdiysek bu süreçte de teşkilatlarımız, yerel yönetimlerimiz, Cumhur ittifakımız ile ele vererek hizmet çıtasını daha ileri taşıyacağız. Çorum’un gençleri için çalışıyoruz. Çorum’u marka yapmak için güçlü şekilde yürüyoruz. Çorum’daki tesisleşmeyi görüyorsunuz. Nasıl sağlıkta, eğitimde, sanayide farklı bir noktaya geldiysem spor ve gençlik yatırımlarında da Çorum marka şehir olma noktasında güçlü bir şekilde yürüyor. Sadece Çorum’un merkezinde değil, ilçelerinde köylerinde bu kalkınma mücadelesini bu gelişme mücadelesini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte birlikte planladığımız, temelini attığımız tesislerin açılışı için bir araya geleceğiz. Yeni projeleri konuşmak için bir araya geleceğiz. Bu kutlu davaya emek veren, bu kutlu davaya omuz veren güzel günlere bu aziz emaneti getiren abilerimiz, ablalarımız bizlerle beraber.”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, iftarın ardından Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kasapoğlu’na yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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