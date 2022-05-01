İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz”

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çorum’da vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte ÇorumSamsun karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü’ndeki uygulama noktasında trafik ve asayiş denetimine katıldı.
Son yıllarda yapılan uygulamalarla özellikle trafik kazalarında can kayıplarının azaltılması, bayramların huzur ve güven içerisinde geçmesi için bakanlığın her bayram yoğun tedbirler aldığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu bayramda yine 110 bin timle 208 bin polis memurunun 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını açıkladı.
29 Nisan'da başlayan tedbirlerin 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Ersoy, “Bu sürede hem yollarda güvenliğimizi sağlamak hem vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymayı özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda farkındalığı artırmak bakımından başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, daire başkanları, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız hepimiz sahada uygulamada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların uygulamalarına bizzat katılıyoruz. Vatandaşlarımıza hem hayırlı bayramlar diliyoruz, hem farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Böylece tüm Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
“2021 yılı itibarıyla trafik kazalarındaki can kayıpları 5 binin altına indi”
Alınan tedbirlerle 2021 yılı itibarıyla trafik kazalarındaki can kayıplarının 5 binin altına indiğini vurgulayan Ersoy, “Vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılmaları hem güvenlik güçlerimizin ekiplerimizin yoğun denetimleri hem de basınımızın bu kampanyalara gösterdiği yoğun ilgi sayesinde 20152016 yıllarında yıllık 7 bin 500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız 2021 yılı itibarıyla 5 binin altına indirilmiş durumda. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 500 can kaybı ve 300 binin üzerinde bir yaralı veriyorduk. Bugün her 3 candan birini kurtarmış olmanın bu kampanyalarla bu seferberlikle bu kadar önemli bir başarıyı elde etmiş olmanın huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu yılki mottomuz "Bayramınız kemerli olsun". Her yıl bir kampanyayla mottomuzu sürdürdük. İnşallah bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz. Arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: “Hep birlikte çalışarak, durmadan, yorulmadan, hiçbir nifakı aramıza sokmadan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Hep birlikte çalışarak, durmadan, ...
Çorum Belediyesi bayram tedbirlerini tamamladı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi bayram tedbirlerini tamamladı
Geleneksel Nöbeti Baba etkinlikleri 15 Mayıs'ta yapılacak
YEREL HABERLER Geleneksel Nöbeti Baba etkinlikleri 15 Mayıs'ta ...
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters ...
Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi
YEREL HABERLER Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi
Şehit aileleri ve gaziler ile aileleri iftarda buluştu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler ile aileleri iftarda ...
Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi
YEREL HABERLER Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi
Yapımı 12 yıl süren köy cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Yapımı 12 yıl süren köy cami ibadete açıldı
Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı
Mecitözü’nde yangın
YEREL HABERLER Mecitözü’nde yangın
Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı Acı içinde inleyen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı Acı içinde ...
Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı
YEREL HABERLER Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı
Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.