Osmancık’ta bayram öncesi trafik denetimleri arttı

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Çorum’un Osmancık ilçesi uluslararası (E80) D100 karayolunda bayram öncesi trafik denetimleri arttı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, günde 10 binden fazla aracın geçtiği, Osmancık’ın uluslararası (E80) D100 karayolunda bayram öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için polislerle beraber trafik denetimi yaptı.

Kaymakam Akpay, 2022 Ramazan bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde D100 karayolu üzerindeki jandarma ve polis ortak kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek denetimlere eşlik etti. Gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçlarda vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatan Kaymakam Akpay, “Emniyet kemerini tak ki eller çözülmesin, emniyet kemerini takıyorum, alkollü iken araç kullanmıyorum, aşırı hız yapmıyorum, takip mesafemi koruyorum, kırmızı ışıkta duruyorum, kavşaktan kontrollü geçiyorum, araçta cep telefonu kullanmıyorum, ters yöne girmiyorum, kaskımı mutlaka takıyorum, trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım” mottoları ile dikkat çeken el broşürlerini sürücülere verdi.

Uygulamada, sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen kaymakam Akpay, ramazan bayramlarını da kutladı.

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