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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma

İHA

AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayı boyunca yoğun mesai harcayarak saha çalışması yaptıklarını ve sahada halkın umudunun hala Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördüklerini belirterek, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hep birlikte aynı istikamette yürümeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bu vesile ile tüm Teşkilat mensuplarımızın ve Çorumlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyor, Rabbim hep birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” dedi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti’nin AK Parti’den başka dostu olmadığını, yine AK Partililerin AK Partililer’den başka düşmanı da olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:
“AK Parti’yi daha diri görmek istiyorum. Birlik içinde görmek istiyorum. Daha beraberlik içinde görmek istiyorum. Daha kardeşlik içerisinde görmek istiyorum Allah’ın izniyle 2023’e yürüyoruz. Eğer 2023’e yürüdüğümüz bu yolda ‘bensen’ dersek, ‘ben bir adım öne geçmek için öbürüne çelme takmam lazım’ dersek, sesimizi güçlü çıkartmazsak, ayağımız tökezlerse, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağı tökezlerse, bir mıh bir çiviyi götürürse, bir çivi bir atı düşürürse, bir at bir komutanı düşürürse, bir komutan zaferi kaybederse Recep Tayyip Erdoğan’dır buradaki komutan onu düşürenlerden Allah’ın izniyle yakasına yapışıp tek tek hesaplaşacağız. Madem bu dava haktır diyoruz, o zaman dimdik Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da son yıllarda Türkiye’nin dünyada da yaşanan bazı olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığını fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hepsinden üstesinden geldiğini ifade ederek, “20 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu millet destan yazdı. Yine yazacağız ve Allah adildir, hak etmeyene de vermez. Dava şuuruyla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde hedeflerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da teşkilatlara Ramazan ayında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti. 2023’deki seçimlerden de zaferle çıkacaklarını vurgulayan Ceylan, “Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak enerjiye, birikime, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023’deki seçim zaferini de beraber kutlayacak, 2053’e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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