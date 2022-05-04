Tartıştığı eşini boğmaya kalkıştı (2)

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TUTUKLANDI

Çorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'in boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Nusret Özten, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-05-04 20:16:15



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