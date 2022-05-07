Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, SungurluKırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 33 AJJ 79 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan D. yönetimindeki 05 AAU 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü İrfan D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aydan D. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.