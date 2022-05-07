Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

İHA

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, SungurluKırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 33 AJJ 79 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan D. yönetimindeki 05 AAU 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü İrfan D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aydan D. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı
YEREL HABERLER Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i ...
Bu belirtiler varsa dikkat: Uzmanlar kenelere karşı uyardı Prof. Dr. Nurcan Baykam: "Kene ile mücadelede en etkili yöntem tedbir, erken tanı ve tedavi'
YEREL HABERLER Bu belirtiler varsa dikkat: Uzmanlar kenelere karşı uyardı Prof. ...
"Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" trafik kazalarını azalttı Bu sistem sayesinde günlük 15 bin 600 aracın geçtiği güzergahta kazalar yüzde 90 azaldı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek: “Önceliğimiz vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması”
YEREL HABERLER "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" trafik kazalarını ...
Öğrenciler renklerle daha etkili öğrenecek
YEREL HABERLER Öğrenciler renklerle daha etkili öğrenecek
Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor
Kula köyüne modern ilaçlama aracı
YEREL HABERLER Kula köyüne modern ilaçlama aracı
Tarımsal üretime kazandırılan araziler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek 28 yıldır atıl durumdaki tarım arazisinde hasat edilecek ayçiçeği yağa dönüştürülerek dağıtılacak Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Üretime açılan araziler tarımsal üretimin artırılması ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkı sunacak”
YEREL HABERLER Tarımsal üretime kazandırılan araziler ihtiyaç ...
Ünlü sanatçı Azerin’den unutulmaz konser Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Türk’ün öz yurdu Karabağ tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk’ün öz yurdu olmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Azerin’den unutulmaz konser Çorum Belediye Başkanı Dr. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.