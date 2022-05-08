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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan T.'nin kullandığı 19 AAN 145 plakalı ticari araç ile Bektaş C.'nin kullandığı 19 AL 801 plakalı otomobil Polis Lokali kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Ercan T. yaralandı. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle kısmen kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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