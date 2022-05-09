Metehan köpeklerden kaçarken düştü; dalağı parçalandı (2)

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O ANLAR KAMERADA

Çorum'da başıboş köpeklerden kaçarken dengesini kaybedip, düşen Metehan Üresin´in (14) ağır yaralandığı anlara ait mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendisini kovaladığı köpeği uzaklaştırmaya çalışan Metehan Üresin´in, koşarken aniden düştüğü görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-05-09 14:10:59



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