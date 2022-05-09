Çorum'da 11. Akıl Oyunları Turnuvası başladı

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Kadeş’in işbirliğiyle düzenlenen '11. Akıl Oyunları Satranç Turnuvası' start aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılışına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Satranç turnuvası ile başlayan “11. Dahi Beyinler Akıl ve Zeka Oyunları” yarışmasının startını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek verdi. Başkan Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Kodek turnuvaya katılan öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Satranç turnuvasıyla startını verdiğimiz 11. Dahi beyinler akıl ve zeka oyunları yarışması 7 kategoride gerçekleşiyor. 4 Aralık’ta başlayan turnuvanın elemelerine 4 bin 35 öğrencimiz katıldı. Elemeler sonucunda öğrencimiz bugün itibariyle il finallerinde yarışacaklar” dedi.

Başkan Aşgın, satranç, mangala, reversi, becerikli yapılar, koridor, hedef5 ve zeka oyunları kategorilerinde yapılacak yarışmalarda 17 ilkokuldan 213 sporcunun, 16 ortaokuldan ise 252 sporcunun mücadele vereceğini bildirdi.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Turnuvanın ödül töreni 12 Mayıs saat 16.30’da Buhara Kültür Merkezimizde yapılacak. Yarışmalarımıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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