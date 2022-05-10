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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da sahipsiz hayvanları koruma birliği kuruluyor

İHA

Çorum'da sahipsiz hayvanları koruma birliği kuruluyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Valilik, belediye, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin üyesi olduğu Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulacağını açıkladı.
Kurulacak sahipsiz hayvanları koruma birliği ile il merkezle birlikte ilçe ve köylerdeki tüm sokak hayvanlarına yönelik planlı çalışmaları tek elden yürütecek. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında, ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla sokak hayvanlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Toplantıda aldığımız karar neticesinde, tüm belediyelerimiz sahipsiz hayvanları koruma birliğine üyelik için meclis kararlarını aldılar. Birliğin kuruluşu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tüzük hazırlandı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı onayı için Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne birlik kurulma yazısı yazıldı" dedi.

4 bölgede kısırlaştırma merkezi kurulacak
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Sahipsiz hayvanları koruma birliği marifetiyle tüm ilçe ve köyleri kapsayacak şekilde Çorum Merkez, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçeleri olmak üzere 4 bölgede kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Kurulan merkezlerde sokak hayvanları kısırlaştırılacak. Hastalıklı hayvanların bakımları ve tedavileri yapılacak” dedi.

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