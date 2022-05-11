Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Çorum’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 5. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak çalışan Kerep Aksungur (33) idaresindeki 19 BR 979 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosikletten fırlayarak yola savrulan Aksungur, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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