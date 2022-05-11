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Çorum'da 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta restore edildi

DHA

Çorum'da 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta restore edildi


Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Arastası'nın restorasyonu tamamlandı. 
Üçtutlar Mahallesi´ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, dar sokak ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon tamamlandı. Ahşap ve kerpiç kullanılarak restore edilen tarihi sokak eski dokusuna döndürüldü. 
Esnaf Kemal Ceyhan, 40 yıldır sokakta ayakkabı tamirciliği yaptığını belirterek, "Belediye burayı restore etti ve bize gıcır gıcır yeni bir bina yapıp teslim etti. Bire bir aynısı inşa edildi ve yaklaşık 100 yıl daha bu arasta halka hizmet verecektir" dedi.
Arastada esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını birer birer ihya ediyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız Dikiciler Arastası´nda esnafımız hizmet vermeye başladı. Esnaf kardeşlerimizle mütevazı bir kahvaltı yaptık. Biz kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledik." dedi.
DİKİCİLER ARASTASI
Çorum'daki 65 yıllık Dikiciler Arastası, restorasyon sonrasında kazandığı yeni nostaljik görünümüyle kentte geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir çarşı olacak. Kent merkezinde Saat Kulesi´ne komşu olan 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki arasta, bir kısmı faal, kalanı depo amacıyla kullanılan ortalama 1,5 metrekarelik 29 dükkandan oluşuyor. Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Gupür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta, 'Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları' arasında gösteriliyor.
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan tarihi sokak, taş döşemesi zemini, arastayla yaşıt asma ağaçlarının dallarının sardığı tavanı ve nostaljik görüntüsüyle özellikle fotoğraf meraklılarının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-05-11 12:17:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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