Osmancık’ta kan bağış kampanyası düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki okulun organize ettiği kan bağışı kampanyasında bir günde 130 ünite kan bağışı alınarak bir rekora imza atıldı.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Osmangazi İlkokulu’nun, Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği işbirliği ile 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında 130 ünite kan bağışı alındı.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kampanyada öğrencilere önce Kızılay kan aracı tanıtıldı ve kan bağışı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler Kızılay gönüllüsü olarak görev yaparken, Kızılay’ın diğer çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

Sabah saatlerinde başlayan kampanya ya veliler ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken, Osmancık’ta yürütülen kan bağışı kampanyaları arasında bir günde 130 ünite kan bağışı alınarak bir rekora da imza atılmış oldu.

Kampanya çerçevesinde okul öğrencilerinin yaptıkları resimlerden oluşan “Sende gönüllü ol” temalı resim sergisi açıldı, kan bağışında bulunanlara pilav ve ayran ikram edildi.

Gösterine yoğun ilgiye teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı ve Osmangazi İlkokulu Müdürü Kıyasettin Karaköse, kampanyaya destek veren tüm veliler ile Osmancık halkına teşekkür etti. Okul Müdürü Kayalı, “Bugün birçok velimiz ilk defa kan bağışı yaptı, bundan sonra da bu rakamın daha da artması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için herkesi düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Osmancık Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve Kızılay Osmancık Şubesi Koordinatörü Osman Sivritepe de katılarak destek verdi.

Kızılay Osmancık Şubesi Koordinatörü Osman Sivritepe, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Osmangazi İlköğretim Okulunun ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan bağışı alınmıştır. Bu festival havasındaki programın gerçekleşmesini sağlayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı ve öğretmenlerine, Osmangazi ilköğretim Okulu Müdürü Kiyasettin Karaköse ve öğretmenlerine, okul görevlilerine ve kan bağışları ile katılım sağlayan velilerimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

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