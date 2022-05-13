Hitit Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri arasında işbirliği

Hitit Üniversitesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında teknik danışmanlık, etüt, proje ve uygulama konularını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ilgili akademik personel katıldı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer, kurum olarak üniversitelerle işbirliğine büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda üniversitelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keleşer, üniversitelerden özellikle bor madeniyle ilgili proje ve uygulama konularını içeren başlıklarda destek beklediklerini ifade ederek, “Bu desteği almak üzere üniversitelerle işbirliğini önemsiyoruz. Hitit Üniversitesi bizim ziyaret ettiğimiz 9’uncu üniversite. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, Hitit Üniversitesi ile çevre ve katısıvı atık yönetimi, enerji verimliliği, proses dizaynı ve optimizasyonu, ileri teknoloji bor bileşiklerinin üretimi, bor ürünlerinin kullanım alanının arttırılması ve Eti Maden'e ait sahalarda bulunan değerli elementlerin elde edilmesi gibi altı başlıkta çalışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



"Bu işbirliğini iyi değerlendireceğiz"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan üniversite olarak istihdam odaklı, milli üretim ve milli kalkınmaya, özellikle ihracatta verimliliği artırmaya yönelik stratejik ürün geliştirmeye yönelik projelere öncelik vermeye çalıştıklarını belirterek, “Eti Maden ile yaptığımız işbirliği protokolü, ihtisaslaşma alanımızdaki milli kalkınma hedefli çalışmalarımıza da ivme kazandıracaktır” ifadesini kullandı.

Söz konusu işbirliği protokolünün, Hitit Üniversitesi için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Bu işbirliği protokolü günümüzde kritik ve stratejik bir öneme sahip konularda karşılıklı iş birliği yapılarak, ülke kaynaklarının ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması ve değerlendirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hitit Üniversitesi olarak bu işbirliğini iyi değerlendireceğiz. Bu çerçevede yapacağımız çalışmaların, önümüzdeki yıllarda Hitit Üniversitesine çok büyük kazanımları olacak” şeklinde konuştu.

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