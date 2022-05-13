Sağlıkçılar köylerde kene eğitimi verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı köylerde, öğrenci ve vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, ilçeye bağlı Arifegazili, Hacıosman, Tuğlu, Eşme, Demirşeyh ve Kavşut köylerinde öğrenci ve velilere kene eğitimi verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlkbahar ayının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerde artış gözlenmektedir. Bu hastalığa sebep olan kenelerden nasıl korunmamız gerektiği ve kene sokulmalarıyla karşı kaşıya kaldığımızda ne yapılması gerektiği konusunda, Arifegazili, Hacıosman, Tuğlu, Eşme, Demirşeyh ve Kavşut köylerinde öğrencilerinin eğitim gördüğü okullarda personellerimiz tarafından eğitimler düzenlenmiştir” denildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, virüslerin yapıları, nasıl çoğaldıkları, ne kadar yaşayabildikleri, büyüklükleri gibi konular ve KKKA hastalığı virüsün isminin nerden geldiği, ilk nerede görüldüğü hakkında bilgiler verdiler.

Sağlık personeli ayrıca kenelerin yapısı, çeşitleri gibi özelliklerinden bahsederek kenelerden korunma yolları hakkında bilgi verdi.

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