Kargı’da doğalgaz çalışmaları başladı

Çorum’un Kargı ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

İlçede yapılacak doğalgaz dağıtımı için ilk malzemeler bugün Çorumgaz tarafından ilçeye getirildi. Çalışmaları yapacak firma ilk etapta doğalgaz deposundan ilçe merkezine kadar gelecek olan ana hat borularının sevkini bugün gerçekleştirdi. İlçede döşenecek dağıtım borularının ise kısa süre içerisinde ilçeye ulaştırılacağı öğrenildi. Sevkiyatın tamamlanmasının ardından mahallelerde kazı işlemine başlanacak.

Taşıma sistemiyle kurulacak olan sistemin deposunun Ali Yüksel Kavuştu Parkı’nın üst tarafından bulunan eski çöplük mevkiine konumlandırılması ve burada bir tesis kurulacağı, firmanın Kargı Belediyesi’nin alt katında abonelik ve bilgilendirme amacıyla önümüzdeki haftalarda ofis açacağı ve abonelik işlemleri almaya başlayacağı öğrenildi.

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