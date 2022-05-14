Çorum’un geleceğine yön verecek projesi için geri sayım başladı Belediye Başkanı Aşgın; "200 hektarlık alanda yeni bir şehir kurulacak"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun süreden beri üzerinde titizlikle çalıştıkları çimento fabrikası arazisi üzerinde uygulayacakları projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı ile birlikte düzenlediği istişare toplantısında proje hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları projenin Çorum’un gelecek yüz yılına damga vuracağını ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye başkan yardımcıları, proje müellifi firma yetkilileri ile projede gelinen son durumu değerlendiren Başkan Aşgın, kamuoyunun merakla beklediği konulara açıklık getirdi.

Süreci büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürüttüklerini kaydeden Başkan Aşgın “En doğru kararı vererek, şehrin ihtiyacı olan en faydalı projeyi uygulayacağız.” şeklinde konuştu.

'200 hektarlık alanda yeni bir şehir kurulacak'

Yapacakları çalışmalar ile yaklaşık 200 hektarlık alanda yeni şehir bir kuracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, "Projenin plan çalışmaları devam ediyor. Planlama sonrası parselasyon çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacağız.” dedi.

Çorum’un yeni bir kent siluetine kavuşacağının altını çizen Başkan Aşgın, “Bu proje, şehircilik anlamında Çorum’un geleceğine yön verecek. Proje şehrimizde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Şehrimizde yaşayan, bu şehre dair hayalleri olan herkesin görüşlerine başvurduk. Hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini dinledik. İnşallah en güzel projeyi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımız, bizim en büyük şansımız'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirdikleri tüm projelerde olduğu gibi çimento fabrikası arazisi üzerinde hayata geçirecekleri proje içinde kendilerine büyük destek veren, cesaretlendiren, önlerini açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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