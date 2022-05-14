Sungurlu'da okullara kamera ve kayıt cihazı alındı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde okullar tarafından talep edilen güvenlik kamerası ve kayıt cihazları teslim edildi.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısında, okulları tarafından talep edilen güvenlik kamerası ve kayıt cihazı ihtiyaçları Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından temin edildi.

Bakan yardımcısı tarafından temin edilen 65 adet güvenlik kamerası ile 18 adet kayıt cihazı, ihtiyacı olan okullara teslim edildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakan yardımcısı Muhsin Dere'ye teşekkür etti.

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