Çorumlu eczacılar Ata’nın huzuruna çıktı

Çorum Eczacı Odası, bilimsel eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Çorum’da 1016 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanmaya başlanan bilimsel eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi eczacıların katıldığı törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinliğe katılanlara teşekkür eden Başkan Güler, tüm meslektaşlarının haftası ve gününü kutlayarak Çorum’da mesleklerinin daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen her türlü çalışmayı gösterdiklerini vurguladı.

Türkiye’de bilimsel eczacılığın 1839 yılında başlayarak günümüze kadar geldiğini ve bu süreçte eczacıların fedakarca ve özveriyle çalıştığını dile getiren Güler, eczacılığın 183 yıldır toplum sağlığında önemini daima ispat ettiğini de belirterek; “Eczacılık sağlığın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Eczacılık mesleği bilimin ışığında topluma, halkımıza daima sağlık alanında ilaçla tedavide üzerine düşeni yapmıştır. Tüm ülkedeki eczacılarımız geçirdiğimiz pandemi sürecinde 7/24 kesintisiz çalıştı. Tüm eczacılarımız görevlerini özveriyle yerine getirdiler. Kaybettiğimiz eczacılarımız, eczacı teknisyenlerimiz oldu. Atamızın huzurunda hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Çorum'da Eczacılık Haftası’nda geleneksel hale getirilen pideayran ikramı ise Yunus Emre Parkı içinde bulunan kafede gerçekleştirildi.

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