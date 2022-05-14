AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ziyaret AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için aramızda hiçbir engel yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ziyaret AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için aramızda hiçbir engel yok"

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ziyaret AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için aramızda hiçbir engel yok"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Kale Özel Uygulama Okulu ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek, özel çocuklarla bir araya geldi.
Pandemi nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, özel çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelin kalplerde olmadığı sürece sevginin her engelin üstesinden geleceğini belirten Yusuf Ahlatcı, "Aramızda hiçbir engelin olmadığı, hatta birçoğumuzdan daha üstün vasıflara sahip olduğuna inandığım çocuklarımızla bir arada olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Var olan duyarlılığın artması ile engellilerimizin anlaşılma ve farkına varılma talebini, zenginlik ve güzellik emaresi olarak görüp geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz. Sevgiyle tüm engelleri aşmak, hayatı her alanda paylaşmak mümkün. Biz de Çorum’da engelleri sevgi ile aşıyoruz” dedi.
Ziyarette İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Kadriye Taşdemir ve Emre Çıtak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorumlu eczacılar Ata’nın huzuruna çıktı
YEREL HABERLER Çorumlu eczacılar Ata’nın huzuruna çıktı
Sungurlu'da okullara kamera ve kayıt cihazı alındı
YEREL HABERLER Sungurlu'da okullara kamera ve kayıt cihazı alındı
Çorum’un geleceğine yön verecek projesi için geri sayım başladı Belediye Başkanı Aşgın; "200 hektarlık alanda yeni bir şehir kurulacak"
YEREL HABERLER Çorum’un geleceğine yön verecek projesi için geri ...
Tartıştığı arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Prof. Dr. Ekinci, Osmanlı hanedanının sürgününü anlattı Türkiye Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci: “Devlet kuran Osmanlı hanedanı sıradan bir hanedan değildi” “Sürgün yıllarında çektiği sıkıntılar ve gördükleri muamele karşısında hanedan üyeleri ölmekten beter bir duruma düştü”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ekinci, Osmanlı hanedanının sürgününü ...
Engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi
TOKİ konutları için zemin etüt çalışması yapıldı
YEREL HABERLER TOKİ konutları için zemin etüt çalışması yapıldı
Çorum’daki silahlı saldırıda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çorum’daki silahlı saldırıda 1 tutuklama
Çorum'da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da sahte para operasyonu
Yol ortasında alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Yol ortasında alev alan otomobil yandı
Ahlatcı Hemşireler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Ahlatcı Hemşireler Günü’nü kutladı
Çorum’daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ödenek
YEREL HABERLER Çorum’daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ...
Kargı’da doğalgaz çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kargı’da doğalgaz çalışmaları başladı
Sağlıkçılar köylerde kene eğitimi verdi
YEREL HABERLER Sağlıkçılar köylerde kene eğitimi verdi
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
YEREL HABERLER Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
Hitit Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri arasında işbirliği
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri arasında ...
Kargı fen lisesi'nde bilim fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kargı fen lisesi'nde bilim fuarı açıldı
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
YEREL HABERLER Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
YEREL HABERLER Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla ...
Engelli gençlere asker kınası yakıldı Davul zurna eşliğinde halaylar çeken özel bireyler gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Engelli gençlere asker kınası yakıldı Davul zurna ...
AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın kolu iş kazasında koptu
YEREL HABERLER AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın kolu ...
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan: "Bilim ve teknoloji alanında hiçbir zaman bu millet geride kalmadı"
YEREL HABERLER Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan: "Bilim ve ...
Osmancık’ta kan bağış kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Osmancık’ta kan bağış kampanyası düzenlendi
Çorum’da silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Lüks otomobil ile içerisindekiler kurşunların hedefi oldu
YEREL HABERLER Çorum’da silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Lüks ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.