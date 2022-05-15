Bodrum katındaki yangın paniğe neden oldu

Çorum'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'ndesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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