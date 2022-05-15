Sağlıklı yaşam için yürüdüler

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda son bulurken, öğrenciler çeşitli pankartlar açarak obeziteye dikkat çektiler. Yürüyüş sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Atatürk Meydanı’nda stant kurdu. Stantta çölyak günü, astım ve hipertansiyon günleri ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tansiyon ve kilo ölçümleri yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca KKKA hastalığı hakkında broşürler de verilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

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