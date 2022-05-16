Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

İHA

Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre KOM ve narkotik ekipleri il merkezinde bir grup şahsın silah ve mühimmat satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalar da 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet bıçak, 57 adet tabanca fişeği ile 67 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Türk ceza kanunun 6136 sayılı maddesine muhalefet suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hitit ve Gazi Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Hitit ve Gazi Üniversiteleri arasında işbirliği ...
Hitit öğrenci kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hitit öğrenci kongresi gerçekleştirildi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik “Budaközü Vadisi” Vadi yürüyüş parkuru ile doğaseverleri tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor Vadinin sahip olduğu doğal güzellik insanları büyülüyor
YEREL HABERLER Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik ...
İskilip'te orman yangını
YEREL HABERLER İskilip'te orman yangını
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Çorum'da keneden ölüm
YEREL HABERLER Çorum'da keneden ölüm
Bodrum katındaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Bodrum katındaki yangın paniğe neden oldu
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ziyaret AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için aramızda hiçbir engel yok"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ...
Çorumlu eczacılar Ata’nın huzuruna çıktı
YEREL HABERLER Çorumlu eczacılar Ata’nın huzuruna çıktı
Sungurlu'da okullara kamera ve kayıt cihazı alındı
YEREL HABERLER Sungurlu'da okullara kamera ve kayıt cihazı alındı
Çorum’un geleceğine yön verecek projesi için geri sayım başladı Belediye Başkanı Aşgın; "200 hektarlık alanda yeni bir şehir kurulacak"
YEREL HABERLER Çorum’un geleceğine yön verecek projesi için geri ...
Tartıştığı arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Prof. Dr. Ekinci, Osmanlı hanedanının sürgününü anlattı Türkiye Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci: “Devlet kuran Osmanlı hanedanı sıradan bir hanedan değildi” “Sürgün yıllarında çektiği sıkıntılar ve gördükleri muamele karşısında hanedan üyeleri ölmekten beter bir duruma düştü”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ekinci, Osmanlı hanedanının sürgününü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.