İl Sağlık Müdürü Sobacı, hipertansiyona karşı uyardı

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, hipertansiyonun her yaşta görülebildiğine dikkat çekerek uyardı.

17 Mayıs Hipertansiyon günü nedeniyle bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, kan dolaşımı için damarlarda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasına hipertansiyon dendiğini hatırlattı.

Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarının hipertansiyonun en sık rastlanan belirtileri olduğunu dile getiren Sobacı, “Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir” dedi.



'Hipertansiyon her yaşta görülebilir'

Hipertansiyonun her yaşta görülebildiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Sobacı “Yetişkin bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde çocukların tansiyonunu ölçtürünüz. Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hipertansiyonun gelişimi ve nasıl önlenebileceğine dair de bilgiler veren Sobacı “Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir. Ayrıca hipertansif bireyler, tütün ve alkol kullanımından vazgeçmeli. Sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu, obez ise kilo vermeli. Düzenli fizik aktiviteleri yapmalı, tuz kullanımını azaltmalı. Düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı ve kan basıncını düzenli izlenmesini sağlamalıdır” şeklinde konuştu.



