AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: “Engelleri aşmanın tek yolu sevgidir ve paylaştıkça büyür”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Engelleri aşmanın tek yolu sevgidir ve paylaştıkça büyür” dedi.

AK Parti Çorum il Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, haftalık il yönetim kurulu toplantısını özel bireyler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirdi. Özel misafirleriyle yakından ilgilenen AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, özel bireyler ve aileleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

İl yönetim kurulu toplantısını özel bireylerle gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ahlatcı,“Bu işi özel bir gün olmaktan çıkarıyoruz aslında, bugün sadece birlikte olmak için bu etkinliği düzenledik. Bizim için her gün varsınız. Hoşgörü ve merhametle yoğrulmuş bu toprakların çocukları olarak gücümüzü farklılıklarımızdan alıyoruz. Sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

“Attığımız her adımı, yapacağımız her işi, ortak akıl, ortak fikirle yapıyoruz” ifadelerine yer veren Ahlatcı, “Bugün engelli kardeşlerimle birlikte olmaktan, onlarla birlikte zaman geçirmekten ve onları mutlu olduğunu görmekten büyük mutluluk duydum. Engelleri aşmanın tek yolu sevgidir ve paylaştıkça büyür. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bu güzel gün vesilesi ile katılımlarından ve katkılarından dolayı Özel Kardeşlerime, azmiyle tüm engelleri aşan cesur yüreklerin, kahraman ailelerine ve Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

