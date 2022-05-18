Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş insanı Hamoğlu, son yolculuğuna uğurlandı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- HIRVATİSTAN´da düşerek yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Ahmet Hamoğlu (74) Çorum'da toprağa verildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Ahmet Hamoğlu, geçen hafta sonu Hırvatistan'da düşmesi sonucu geçirdiği kazanın ardından bu ülkede bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hamoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Hamoğlu için bugün Çorum´da Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, iş insanları, bazı siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamoğlu'nun cenazesi Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Hamoğlu´nun yakını Fatih Zidar, "Hırvatistan'da düşüyor ve hastaneye kaldırılıyor. Yakınlarına `kesinlikle buralara gelmeyin, bana çok iyi bakıyorlar´ diyor, Kesin talimat verdiği için de kimse gitmedi. Cumartesi günü ise vefat ettiğini öğrendik. Herhangi bir şüphe yok, doğal bir ölümdür. Hırvat yetkililer de gerekli incelemeyi zaten yaptılar. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Üzgünüz" dedi.

Yakınlarından Onur Yalçınkaya ise "Ahmet Bey ile 15 yıl çok yakın çalıştık. O çok iyi bir yatırımcıydı, golf onun için önemliydi ve gençleri yetiştirirdi. Bu çocuklar birkaç yıl içinde golf şampiyonu oldu. Ahmet Bey, Türkiye'nin gizli kahramanıydı. Çok değerli bir insanı kaybettik, çok üzgünüz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-05-18 18:49:14



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