Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş insanı Hamoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş insanı Hamoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş insanı Hamoğlu, son yolculuğuna uğurlandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- HIRVATİSTAN´da düşerek yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Ahmet Hamoğlu (74) Çorum'da toprağa verildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Ahmet Hamoğlu, geçen hafta sonu Hırvatistan'da düşmesi sonucu geçirdiği kazanın ardından bu ülkede bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hamoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Hamoğlu için bugün Çorum´da Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, iş insanları, bazı siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamoğlu'nun cenazesi Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. 
Cenazeye katılan Hamoğlu´nun yakını Fatih Zidar, "Hırvatistan'da düşüyor ve hastaneye kaldırılıyor. Yakınlarına `kesinlikle buralara gelmeyin, bana çok iyi bakıyorlar´ diyor, Kesin talimat verdiği için de kimse gitmedi. Cumartesi günü ise vefat ettiğini öğrendik. Herhangi bir şüphe yok, doğal bir ölümdür. Hırvat yetkililer de gerekli incelemeyi zaten yaptılar. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Üzgünüz" dedi.
Yakınlarından Onur Yalçınkaya ise "Ahmet Bey ile 15 yıl çok yakın çalıştık. O çok iyi bir yatırımcıydı, golf onun için önemliydi ve gençleri yetiştirirdi. Bu çocuklar birkaç yıl içinde golf şampiyonu oldu. Ahmet Bey, Türkiye'nin gizli kahramanıydı. Çok değerli bir insanı kaybettik, çok üzgünüz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-05-18 18:49:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırvatistan’da hayatını kaybeden iş insanı Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hırvatistan’da hayatını kaybeden iş insanı Ahmet ...
Demiral 112 sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Demiral 112 sistemi ve uygulamaları hakkında ...
Türk tarımının geleceği ve genç çiftçi projeleri konuşuldu
YEREL HABERLER Türk tarımının geleceği ve genç çiftçi projeleri ...
Balataları ısınan kamyon alev aldı
YEREL HABERLER Balataları ısınan kamyon alev aldı
Başpehlivanlar, Anadolu’nun Kırkpınarı’nda boy gösterecek
YEREL HABERLER Başpehlivanlar, Anadolu’nun Kırkpınarı’nda boy ...
AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: “Engelleri aşmanın tek yolu sevgidir ve paylaştıkça büyür”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: “Engelleri aşmanın tek ...
Başkan Aşgın’dan mülteci çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Aşgın’dan mülteci çocuklara sürpriz
İl Sağlık Müdürü Sobacı, hipertansiyona karşı uyardı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Sobacı, hipertansiyona karşı uyardı
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre ...
Madde bağımlılarına karşı kapı ve balkona duvar ördüler
YEREL HABERLER Madde bağımlılarına karşı kapı ve balkona duvar ...
Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
Hitit ve Gazi Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Hitit ve Gazi Üniversiteleri arasında işbirliği ...
Hitit öğrenci kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hitit öğrenci kongresi gerçekleştirildi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik “Budaközü Vadisi” Vadi yürüyüş parkuru ile doğaseverleri tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor Vadinin sahip olduğu doğal güzellik insanları büyülüyor
YEREL HABERLER Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.