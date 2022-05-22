Milli güreşçi patlamada yaralandı

Milli güreşçi Tansel Örtücü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda, o sırada içeride bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve yanında bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan milli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Örtücü, son olarak 87 kiloda Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası U20 şampiyonlar turnuvasında grekoromen dalda 3. olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.