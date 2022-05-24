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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul öğrencilerinden kan bağışına klipli destek

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde 2017 yılında okullar arası ilk kan bağış kampanyasını düzenleyen Koyunbaba İlkokulu, kan bağışı bilincinin artmasını sağlamak amacıyla ikinci kez kan bağış kampanyası düzenliyor. Bağış günü öncesi okul öğrencileri hazırladıkları kliple vatandaşları kan bağışı kampanyasına davet etti.

İlkokul öğrencilerinden kan bağışına klipli destek

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde 2017 yılında okullar arası ilk kan bağış kampanyasını düzenleyen Koyunbaba İlkokulu, kan bağışı bilincinin artmasını sağlamak amacıyla ikinci kez kan bağış kampanyası düzenliyor. Bağış günü öncesi okul öğrencileri hazırladıkları kliple vatandaşları kan bağışı kampanyasına davet etti.
Koyunbaba İlkokulu gönüllü kan bağışının önemi konusunda okul idarecileri, öğretmenleri, personeli ile öğrencilerinde farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin kan bağışı konusunda edindikleri farkındalığı velilerine aktararak toplumda kan bağışı bilincinin artmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk kan bağış kampanyasını düzenlemişti. Okul, ramazan ayından sonra azalan kan stoklarına dikkat çekebilmek amacıyla ikinci kez kan bağış kampanyası düzenleyecek.
Koyunbaba İlkokulu idarecileri, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Türk Kızılayı Osmancık Temsilciği tarafından organize edilen kan bağış kampanyası okul bahçesinde 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak. Piknik havasında geçmesi hedeflenen kampanyada kan bağışçıları ve yaklaşık 300 öğrenciye öğle yemeğinde pilav, et kavurma, ayran ve semaverde çay ikramında bulunulacak. Kampanya öncesinde okul öğrencileri de hazırladıkları klip ile tüm vatandaşları okullarında düzenlenen kampanyaya katılmaları için davet ettiler.

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