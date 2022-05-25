Meydan projesi için Halkbank binasının yıkımına onay verildi

Çorum Meydanı projesinin hayata geçirilmesi için Belediye tarafından kamulaştırılan Halkbank binasının yıkımına onay verildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün konuya dair ilgili kurumlara gönderdiği yazısında Halkbank binasının yıkılması için engel kalmadığı belirtildi. Tarihi Meydan projesinin Çorum halkının hayali olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin hayata geçmesi için önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Tarihi kent meydanı projesinin içerisinde kalan Halkbank binasının yıkımı için bir engel kalmadığını belirten Aşgın, kısa süre içerisinde yıkım işleminin gerçekleşeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Meydan projesinde kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Aşgın, şunları kaydetti: "Ulucami’nin güneyinde yer alan Ziraat Bankası’nın Belediyeye devri, bu alanın da tarihi meydana katılması için de gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi Çorum Meydanı projesi için çalışmalar hız kazanırken, kent halkı da projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için sabırsızlanıyor. Şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Ulucami’nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde kamulaştırma çalışmaları önemli bir noktaya gelirken Halkbank binası önümüzdeki günlerde yıkılacak."



Tarihi Çorum Meydanı projesinin aşama aşama tamamlanmasına tanıklık eden vatandaşlar ise “Projesinin hayata geçmesi şehrimiz için çok güzel bir gelişme. Projenin görseli bile bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Saat Kulesi civarı şehrin en güzel yeri, dünyanın merkezi. Burada meydanın açılması, tarihi dokunun ortaya çıkarılması şehrimizin turizmi açısından da çok güzel bir gelişme olacak. Projenin bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.