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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen kamyon duvara çarptı: 1 ölü

İHA

Devrilen kamyon duvara çarptı: 1 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde, devrilen kamyonun duvara çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, KargıSinop Karayolu üzerinde Gölköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden Kargı’ya seyir halinde olan Özcan Ş. yönetimindeki 34 HTV 28 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda kamyon sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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