Kaza sonrası yanan kamyon parçalara ayrıldı: 1 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan kamyon alev aldı. Parçalanan kamyonun sürücü kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

Kaza, Kargı Sinop Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde bulunan İsmail Ş. yönetimindeki 57 DU 356 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle alev alan kamyon, yoldan metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin yaptığı ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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