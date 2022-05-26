D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü

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Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, D785 karayoluna çıkan başıboş inek, araç trafiğini tehlikeye düşürdü.

SungurluÇorum karayolu sanayi kavşağı yakınlarında sahipsiz bir inek D785 karayoluna yoluna çıkarak trafikte tehlike oluşturdu. Yolda geçen araçların arasında ilerleyen inek sürücülere zor anlar yaşattı. Sungurlu istikametine seyir halinde olan bir tır, yolda ilerleyen ineğe çarpmamak için ani manevra yapınca devrilme tehlikesi atlattı.

Yoldan geçen sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri bölgeye gelmeden, başıboş inek bir süre yürüdüğü yoldan çıkarak gözden kayboldu.

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