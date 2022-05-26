İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da çıktığı ahırın çatısının çökmesi sonucu sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün Karaağaç köyünde meydana geldi. Besici Şeref Türk'e ait inek, ahırın çatısına çıktı. Sahibinin indirmek istediği inek hareket edince çöken çatıda sıkıştı. Mahsur kalan ineği indiremeyen Türk, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki çatıya çıkarak, halatla bağladıkları ineği, vinçle sıkıştığı yerden kurtardı. Hayvanını teslim alan Türk, ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-05-26 13:37:46



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