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Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca yavrusu buldu

İHA

Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca yavrusu buldu

Çorum'da mantar toplamak için araziye giden köylü yaralı bir karaca yavrusu buldu. Yaralı karaca koruma altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, mantar toplamaya çıkan Mustafa Çakıl, Koparan deresinden ses gelmesi üzerine merak edip dereye indi. Karşısında yaralı yavru karacayı gören Çakıl, Jandarma ve Belediye ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından araca alınan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına aldı.
Yaralı halde bulduğu yavru karaca için seferber olan Mustafa Çakıl, “Yavru karacanın tedavisiyle bizzat ilgileneceğim, çok güzel bir hayvan, bu tarz olaylara herkesin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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