İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı

İHA

İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından Sanayi sitesine yapılacak dükkanlar için zemin etüt çalışması yaptırıldı.
Sanayi sitesi esnafının talebi üzerine Başkan Ali Sülük’ün talimatıyla, Tamirciler sitesi Nuray Cami yanında ki Belediye arsasına yapılacak olan dükkanlar için zeminden örnekler alınarak kontrolü yapıldı.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Tamirci esnafımızın talebi üzerine, Sanayi sitemizde yapacağımız Dükkanlar için zemin etüt çalışmasını yaptırdık. Üretken Belediyecilik anlayışımız gereği; İlçe ekonomisine katkı sunan esnafımıza destek olmaya her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağdan kopan kaya parçaları bir evin çatısı ve bahçesine düştü Olayda faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Dağdan kopan kaya parçaları bir evin çatısı ve ...
Vahşi yaşamın sırları fotokapana yakalandı
YEREL HABERLER Vahşi yaşamın sırları fotokapana yakalandı
Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti
Başkan Aşgın, Diyarbakır anneleriyle nöbet tuttu
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, Diyarbakır anneleriyle nöbet tuttu
Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak ...
AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu; “Aile, en büyük servetimiz çocuklarımız için, en güvenli kurum, en değerli limandır”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu; “Aile, en büyük ...
Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca yavrusu buldu
YEREL HABERLER Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca ...
AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Kartancı; “Ülkede darbeler dönemi kapandı”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Kartancı; “Ülkede ...
Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ...
Çorum’da “Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri’’ yapıldı
YEREL HABERLER Çorum’da “Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri’’ ...
Çorum'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çorum'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu
Sungurlu'da vektörel mücadeleye hız verildi
YEREL HABERLER Sungurlu'da vektörel mücadeleye hız verildi
Kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ...
Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi ...
Başkan Şahiner beraat etti
YEREL HABERLER Başkan Şahiner beraat etti
İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı
YEREL HABERLER İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı
D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü
YEREL HABERLER D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği ...
Kaza sonrası yanan kamyon parçalara ayrıldı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kaza sonrası yanan kamyon parçalara ayrıldı: 1 ölü
Devrilen kamyon duvara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Devrilen kamyon duvara çarptı: 1 ölü
Vestel’den Çorum’a yeni nesil mağaza
YEREL HABERLER Vestel’den Çorum’a yeni nesil mağaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.