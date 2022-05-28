KYK yurdunda öğrenciler doyasıya eğlendi

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 'Biz Bize Moral Akşamları' programları çerçevesinde öğrencilere müzikli eğlence programı düzenlendi.



Yurt yöneticilerinden yapılan açıklamada "Eğitim öğretim döneminin son günlerinde öğrencilerin streslerini atmaları, final sınavlarına daha moralli girmeleri maksadıyla, çalışanlar ile birlikte hazırlıklar yapılarak Murat & Arif ikilisinin şarkılarına, oyunlar ve halay çekerek eşlik eden yurdu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadılar. 5 yıldızlı otel konforunda, üstün standartlarda hizmet verilen Sungurlu yurdumuzda öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yanında, güvenlik, temizlik, beslenme gibi ihtiyaçları yurt idaresi tarafından bütün çalışanlarla birlikte hassasiyetle takip edilmekte, 476 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam eden öğrenci yurdumuz, eğitimöğretim döneminin sona ermesi ile yaz dönemi bakımonarım çalışmaları yapılarak, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulacak” denildi.

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