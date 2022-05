Osmancık'ta kan bağış kampanyası Koyunbaba İlköğretim Okulu'nda düzenlenen kampanyada 177 ünite kan bağışı yapıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 2017 yılında okullar arası ilk kan bağış kampanyasını düzenleyen Koyunbaba İlkokulu, kan bağışı bilincinin artmasını sağlamak amacıyla ikinci kez kan bağış kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyada 177 ünite kan bağışı alındı.

Koyunbaba İlkokulu, toplumda kan bağışı bilincinin artmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk kan bağış kampanyasını düzenlemişti. Okul, Ramazan ayında azalan kan stoklarına dikkat çekebilmek amacıyla ikinci kez kan bağış kampanyası düzenledi. Koyunbaba İlkokulu idarecileri, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Türk Kızılayı Osmancık Temsilciği tarafından organize edilen kan bağış kampanyası okul bahçesinde gerçekleşti. Kampanya alanını ziyaret ederek öğrenci, sağlık görevlileri ve kan bağışçıları ile sohbet eden Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 14’üncü kez kan bağışında bulunan okul memuru Hasan Biter’e bronz madalya ve teşekkür belgesi taktim etti. Piknik havasında geçen kampanyada kan bağışçılarına ve yaklaşık 300 öğrenciye öğle yemeğinde pilav, et kavurma, ayran ve semaverde çay ikramında bulunuldu.



"Geleceğin kan dostlarını hazırlıyoruz"

Koyunbaba İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Çıplak, geleceğin kan dostlarını hazırladıklarını belirterek, "İlkini 2017 yılında yaptığımız kan bağış kampanyamızın ikincisini düzenledik. Kızılay ile birlikte yapmış olduğumuz bu projedeki amaç çocuklarımıza, geleceğin kan bağışçılarına bilinç oluşturmak, gelecekte kan vermelerini, kan dostlarını çoğaltmaktır. Okulumuzdaki velilerden ve çevre halkımızdan kan bağışı topladık. Çok mutluyuz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta okulumuzdaki veliler ve büyük itici gücümüz olan Okul Aile Birliğimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok büyük emek sarf eden, yoğun çalışan Kızılay’ın tüm görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye üçüncüsünü yapmayı planlıyoruz. Şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geleceğin kan dostlarını hazırlamaya, onlara ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.



"Osmancık rekorlara doymuyor"

Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ise, projenin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapıldığını hatırlatarak, “Çorum merkez ve ilçelerini kapsayan bir proje. Osmancık bu projeyi çok sahiplendi. Rekorlara doyamıyorlar, okullar arasında çok güzel tatlı bir yarış başladı. Kan bağışı çok çok önemli çünkü acil değil sürekli ihtiyaç. Ramazan ayında kan bağış sayıları çok düşmüştü, stoklar azalmıştı. Hastanelere kan gönderemez durumdaydık ama sağ olsun Osmancık halkı bu duyarlılığı göstererek, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, gencecik, güzel kalpli çocuklarımız çok fazla emek vererek bu ihtiyacı karşılamak konusunda yardımcı oldular. Bu ihtiyaç hepimizin. Bir gün hepimizin başına gelebilir, ihtiyacımız olabilir. O yüzden de lütfen tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya, bunun bir vatandaşlık görevi olarak görmelerini, rica ediyor, kan alma noktalarına davet ediyoruz. Bağışlarınız durmasın, kan alma noktalarımız Çorum’da 7 gün açık. Osmancık’a da her ay gelmeye çalışıyoruz. Büyük ilçelerimizde her ay küçük ilçelerimizde 3 ayda bir ziyaretlerimizi yapıyoruz. Herkesin süresini takip ederek kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız da geleceğimizin kan bağışçıları. Bu proje sadece kan bağışlarının artırılmasını sağlamıyor, aynı zamanda da gençlerimize kan bağış bilincini oluşturuyor. Bu çocuklar ileriki yılların kan bağışçıları olacak. Anne, baba olacaklar ve biz daha bilinçli bir toplum yetiştirmiş olacağız. O yüzden onların bu duyarlılığı bu kampanyalardaki varlıkları çok çok önemli" diyerek çocuklarla birlikte “İyi ki varsın kan dostum" ifadelerini kullandı.

Kan bağışına gelen vatandaşlar okulun bahçesinde bir araya gelerek hem bağışta bulundular hem de çocukları ile güzel vakit geçirdiler. Kan bağışçıları, “Kanım feda olsun herkese, bir hayat kurtulsun, kana ihtiyaç duyan herkes iyi olsun biz iyi olalım” diyerek çocukları ile birlikte etkinlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Kampanya çerçevesinde okul öğrencileri arasında 'Kızılay ve Kan Bağışı' temalı resim yarışması da düzenlendi. Yarışmada 4. sınıftan Berrak Bircan, 3A sınıfından İdil Çiçek Başkaya, 2B sınıfından İbrahim Atmaca ve 1C sınıfından Zeynep Gümüş’ün resimleri birinci oldu. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerin resimleri okul bahçesinde sergilendi.

