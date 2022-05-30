KYK öğrencilerinden tarihe yolculuk

Sungurlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler çerçevesinde tarihe yolculuk gezisi düzenlendi.

'Tarihi Kentler Atölyesi' çalışması içerisinde, eğitim öğretim döneminin son günlerinde bahar aylarının güzelliklerinin de birleşmesi ile tarihi mekan gezisi öğrencileri memnun etti.

Yurt yönetiminden yapılan açıklamada, "Eğitim hayatlarının önemli bir bölümünü ilçemizde geçiren yurt öğrencileri ilçemiz ve çevre bölgelerde bulunan tarihsel zenginlikleri görme fırsatını rehber eşliğinde yaşadılar. Sırasıyla Boğazkale Müzesi, Boğazkale Ören yeri, Yazılıkaya Ören yeri gezisi ile devam eden tarihe yolculuk gezisi Alacahöyük Müzesi ve Ören yeri gezisi ile sona erdi. Yurdumuzda kalan

öğrencilerimizin güzel anılarla kentimizden ayrılmaları için hizmet kalitesi çerçevesinde, farkındalık içerikli çalışmaların gelecek eğitimöğretim döneminde de devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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