Hitit Üniversitesi'nde “Çocuk Hakları ve İhmal-İstismar” konulu panel

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve UCİM işbirliği ile Çocuk Gelişimciler Günü etkinlikleri çerçevesinde “Çocuk Hakları ve İhmalİstismar” konulu panel düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu’nun konuşmalarıyla başlayan panelde Dr. Öğr. Üyesi Nisa Göden Kaya, “Çocuk gelişimi açısından çocuk hakları ve ihmal istismarı” ile ilgili sunum yaptı. Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rasim Babahanoğlu da konuya ilişkin sosyal hizmet noktasında örnekler verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat’ın oturum başkanlığındaki ikinci oturumda ise UCİM eğitim koordinatörü Dr. Hemşire Yeliz Yelen Akpınar UCİM’in faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken, UCİM İl Koordinatörü Avukat Hande Güllü de çocuk hakları bağlamında ihmalistismara ilişkin sunum yaptı.

Paneli İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, akademisyenler, eğitimciler, aileler ve öğrenciler izledi.

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