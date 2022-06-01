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Yağış sonrası Kula köyü sular altın kaldı

İHA

Yağış sonrası Kula köyü sular altın kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde, akşam saatlerinde başlayan gece boyu etkili olan yağmur yağışı sebebiyşe, köydeki bazı ahırlar ile tarım arazilerini su bastı.
Köyde yaşanan su baskının etkileri ve yol açtığı zarar, sabah saatlerinde daha net ortaya çıktı. Köyde bulunan bazı ahır ve tarım arazilerinin su tahliye işlemleri, Sungurlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.
Belediyeden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Kula köyümüzü etkisi altına alan yağmur nedeniyle zor durumda olan ve ahırları su ile dolan köylülerimizin yanında bulunarak, Belediyemize ait vidanjör ve ekiplerimiz ile çalışma gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

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