Ahlatcı’dan istihdam garantili yazılım kursu Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı; “Türkiye’nin geleceği yazılımcılıkta”

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen istihdam garantili yazılım kursu için başvurular başladı.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kursu başarıyla bitiren kursiyerler Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilecek. 1 Ağustos’ta sona erecek olan kurs başvurusu herkese açık olacak.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorumlu 500 genci yazılımcı yapmak için yola çıktıklarını belirterek, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı olarak 500 gencin faydalanacağı istihdam garantili yazılım kursu düzenlediklerini açıkladı.

Ücretsiz olacak yazılım kursunun istihdam garantile olacağını vurgulayan ahlatcı, “Amacımız, Çorumlu 500 gencimizi yazılımcı yapmak. Kurstan mezun olan gençlerimizi istihdam edeceğiz. Kursumuz herkese açık olacak. Hiçbir ücret almayacağız. Türkiye’nin geleceği yazılımcılıkta. Bu alanda ciddi bir açığımız var. Her alanda yazılımcı gerekiyor. Hepsine iş garantisi veriyoruz. Maaşları da üst düzeyde. Her türlü masraf bize ait. 500 gencimizi yetiştireceğiz” dedi.

Kursa katılmak isteyenlerin vakfın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini anlatan Ahlatcı, “Başvurular bugünden itibaren başladı. 1 Ağustos’ta başvurular sona erecek. Öğrenmenin yaşı yok. Herkes başvurabilir. Eğitimler için kendi yazılım ekibimizin yanı sıra alanında uzman kişileri getireceğiz. 500 asıl kursiyer alacağız. Ayrıca 150 yedek kursiyerimiz olacak. Her kursiyerimizin koluna altın bilezik takıyoruz. Kursa katılan gençlerimizin ilk etapta Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edeceğiz. Türkiye’de yazılımcı açığı var. Burada iş bulamazlarsa biz onlara iş buluruz” ifadelerini kullandı.

