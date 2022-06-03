Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti

Çorum Emniyet Müdürlüğü, “Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask” projesi çerçevesinde güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verilen 20 öğrenciye kask hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle Toprak Sanayi Orta okulunda öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı, yaya kuralları ve trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Kask dağıtım törenine katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, güvenli bisiklet kullanımı alan öğrencilere kask hediye ettiklerini belirterek, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı “Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask” projesiyle öğrencilerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrencipolis ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi amaçlamaktayız. Trafik polislerimiz tarafımızdan okulumuzda öğrencilere eğitim verildi. Bu faaliyet yıl boyunca devam edecek. Bugün 20 öğrencimizle başladığımız uygulama çerçevesinde hedefimiz 700 öğrenciye ulaşmak. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi bilgilendirerek sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımlarını sağlamak amacımız” dedi.

Gülser’in konuşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve öğrenciler polislerle birlikte okul çevresinde bisiklet turu attılar.

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