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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

İHA

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluBoğazkale karayolunda meydana geldi. Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan Muzaffer A. yönetimindeki 06 CPS 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralanan sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

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