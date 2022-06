Akşemseddin dualar ile İstanbul'a uğurlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akşemseddin hazretlerini İstanbul’un fethinin 569. yılı münasebetiyle İskilip’ten İstanbul’a temsili uğurlama töreni bu yılda görkemli gerçekleştirildi.



İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Bolu Çorumlular Derneği tarafından organize edilen Akşemseddin’i uğurlama ve Fetih Konferansına; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ali Sülük, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program Ulu Cami önünde uğurlama töreni ile başladı. Temsili Akşemseddin, İstanbul’un Fethi için dualarla uğurlandı.



Etkinlikte Akşemseddin hazretlerinin halifesi İskilip’in uleması Şeyh Musluhiddin Attar hazretlerinin türbesine geçilecek yol olmadığını dile getiren Bolu ÇorDer Onursal Başkanı Fikret Kısar "Çorum valimizden buranın restore edilmesini ya da kamulaştırıp bu değerimize sahip çıkılmasını istirham ediyorum. Bir diğer isteğim de; Akşemseddin hazretlerinin 10 yıl ikamet ettiği Aşağı Şeyhler köyü yolunun durumu çok kötü, bu yolun yapılmasını talep ediyor, katılımcı hocalarımıza ve değerli halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Mehter Takımı'nın gösterisi sonrasında konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, İstanbul’un Fethinin manevi mimarı Akşemseddin hazretlerinin İskilip’in Evlik köyünde uzunca bir süre ikamet ettiğini, İstanbul kuşatmasından önce İstanbul’a İskilip’ten hareket ettiğinin bilindiğini hatırlatarak her yıl geleneksel olarak temsili uğurlama töreninin düzenlendiğini söyledi.



Başkan Sülük, “İskilip’te çok sayıda alim yetişmiş, bu alimler Osmanlı Devlet yönetiminde Şeyhülislam olarak ve diğer görevlerde etkili olmuşlardır. Düzenlenen program geçmişimizin gelecek nesillere aktarılması bakımından önemi büyüktür. Belediyemiz bu konuda çeşitli kültürel çalışmalar yaparken bu programlara da gereken desteği vermeye devam edecektir. Başta İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, bu vesileyle Fetih Haftası'nı kutluyorum” dedi.



Şeyh Musluhiddin Attar Türbesi ile ilgili olarak yapılacak çalışmaya destek vereceklerini belirten Başkan Ali Sülük, "İlçemizin manevi önderlerinden olan Şeyh Musluddin Attar Türbesi için Valiliğimiz ve Müftülüğümüz tarafından yapılacak çalışma için imar çalışmalarına ve her türlü çalışamaya destek vermeye hazırız. İlçemizin tanıtılmasında önemli payı olan böyle etkinliklere her zaman destek olmaya ve yapmaya gayret gösteriyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen Bolu ÇorDer Onursal Başkanı Fikret Kısar Bey’e teşekkür ederim ” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından temsili Akşemseddin veda konuşmasını yaparak atına bindi ve mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde İstanbul’a uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.