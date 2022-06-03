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Süne ile biyolojik mücadele timi görev başında Çorum’da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında doğaya bin keklik bırakıldı Vali Mustafa Çiftçi: "Çorum buğdayının kalitesi arttı"

İHA

Çorum'da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde doğaya bin keklik salındı.

Süne ile biyolojik mücadele timi görev başında Çorum’da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında doğaya bin keklik bırakıldı Vali Mustafa Çiftçi: "Çorum buğdayının kalitesi arttı"

Çorum’da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde doğaya bin keklik salındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen bin keklik merkeze bağlı Çatak köyünde 4 farklı noktaya bırakıldı. Vali Mustafa Çiftçi, buğday üretiminde kaliteyi etkileyen en önemli etkenlerden birisinin süne zararlısı olduğuna dikkat çekerek, süne zararlısının buğdayın fiyatını düşürürken kalitesini etkilediğinin altını çizdi. 2019 yılından bugüne kadar doğaya keklik bırakıldığını anlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Süne ile biyolojik mücadele de en önemli unsurlardan birisi keklik. Çünkü bir keklik günde 500 süneyi yok edebiliyor. Dolaysıyla kimyasal mücadeleden ziyade biyolojik mücadeleye önem veriyoruz. 2019 yılından bugüne kadar doğaya 5 bin keklik bırakıldı" dedi.
Çorum'da süne zararlısı ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaştığını kaydeden Çiftçi, "Ticaret Borsamız 2018 ila 2021 yılları arasında Polatlı Borsası ile bir fiyat karşılaştırması yaptı. 2018 yılında Ankara Polatlı Ticaret Borsası buğdaya bizden yüzde 30 daha fazla fiyat veriyor. 2019 yılında bu oran yüzde 20’ye düşüyor. 2020 yılında ise yüzde 10’lara düşüyor. Geçen yıl bu oran yüzde 1’e düşüyor. Bu ne demek süne ile mücadele başarılı oldu. Çorum buğdayının kalitesi arttı. Bu nedenle artık çiftçilerimizin ürünü daha fazla para ediyor. Mücadele başarıya ulaştı. Biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında fidan dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Dağıtılan fidanlar doğaya salınan kekliklere doğal yaşam ortamı da oluşturuyor" şeklinde konuştu.
Kaçak avcılık yapanların şikayet edilmesi için çağrıda bulunan Çiftçi, "Bu kekliklerin hayatta kalması lazım. Kekliklerin sayısının artması lazım ki süne ile mücadelemiz başarıya ulaşsın. En önemli hususlardan biri kaçak avlanma. Kaçak avlanma ile mücadelemiz kesintiye uğruyor. Vatandaşlarımız kaçak avlananları şikayet etsinler" ifadelerini kullandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da, süne ile biyolojik mücadele çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlk etapta üreticilerimize meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugünde ilimizde 4 noktada bin adet kekliği doğaya salıyoruz. Süne ile mücadele konusunda gerekli analizleri yapıyoruz. Bu konuda ciddi bir mesafe kaydedildi. Sayın valimize bu konuda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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