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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’den İslamofobiye karşı hamle

İHA

Türkiye’den İslamofobiye karşı hamle

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi, İslam Düşmanlığını İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu Hollanda’da resmi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Hollanda’da Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşları, Hollanda milletvekilleri, İslamofobi ile mücadele eden önemli isimlerle bir araya geldi. Türk heyeti, kıta Avrupa’sında, Hollanda'da yaşayan Türkler, Müslümanlar, İslam'a ve yabancılara yönelik hasmane tutum ve yükselen ırkçılık konularındaki politikaları, çalışmalar hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri temaslar çerçevesinde Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü Rabin Baldewsingh, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nda entegrasyon ve ayrımcılık konularından sorumlu genel direktör Carsten Herstel ile görüşerek, işlenen bu insanlık suçlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve kayıt altına alınarak, insanlığa karşı işlenen nefret suçu çerçevesinde değerlendirilmesi ve cezalandırılması ayrıca bir daha bu elim olayların yaşanmaması için bu alanda yapılan ve yapabilecek çalışmaları değerlendirdi.
Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Arası Danışma Organizasyonu (OJCM) yetkilileri ve Hollanda'da Devlet ile Müslümanlararası İletişim Organı (CMO) yetkilileri ile de görüşen Türk heyeti, Hollanda genelinde 147 camide Türk ve İslam toplumu için başarılı hizmetlerine devam eden DİB Hollanda Diyanet Vakfı’nı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Komisyonun Hollanda temaslarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, şunları kaydetti:
“Hollanda'da heyet olarak beş günlük resmi program sürecinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; söz, fiil ve eylemleriyle Müslümanları hedef alan kişi, grup basın ve yayın organları ve örgütlenmelerin Avrupa'da barış dini İslam'ı terörle birlikte anmak suretiyle, yapay bir korku ve endişe ortamı oluşturdukları dile getirildi. Avrupa'nın tarihi tecrübesinde ‘öteki’ ile birlikte barış ve huzur içinde yaşamaya dair derin yaralarının olduğuna vurgu yapılarak bunların acilen tedavi edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Hollandalı muhataplarla yapılan görüşmelerde, İslam'a ve Müslümanlara yönelik tehdit, ve saldırıların faillerinin bulunmasında ve adaletin uygulanmasında gösterilen ihmallerin, ırk ve din temelli saldırılara zemin hazırladığı ve suç potansiyeli bulunan kişileri cesaretlendirdiği ifade edildi. Irkçılık, İslamofobi, İslam düşmanlığının Avrupa’da bir hayalet gibi dolaşarak, tehlikeli boyutlara ulaştığı, İslam düşmanlığı projesi olan İslamofobi’nin ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları sorunu olduğu vurgulandı. Yaşanan bu ırkçı, İslamofobik saldırıların kabusa dönüşmemesi, ülkeleri esir almaması için acilen tüm makamların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının topyekun bu hastalıklı kişi ve yapılarla mücadele edilmesi gereği vurgulandı. Hollandalı muhataplarımızla yapılan görüşmelerde ayrıca Türkiye olarak; kıta Avrupa'sı ve tüm dünyada tüm ırkçı, ayrılıkçı ve yabancı düşmanı politikalardan vazgeçilmesi, bir insanlık suçu olan İslamofobik/İslam Düşmanlığı suçlarının temel insan hakları kategorisi içinde, insanlığa karşı işlenen ‘nefret suçu’ çerçevesinde değerlendirilerek cezalandırılmaları için sonuna kadar kararlılıkla mücadele edeceğimiz ve bu konuda her türlü iş birliğine açık olduğumuz ifade edildi. Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık, İslamafobi/İslam Düşmanlığı konusunda, komisyon başkanımız Hakan Çavuşoğlu başkanlığında, Hollanda’ya gerçekleştirdiğimiz bu son derece önemli ve verimli ziyaret ve sonrasında hazırlanacak tespit, teşhis ve çözüm önerilerini içeren ayrıntılı, kapsamlı rapor, sorunun çözümüne yönelik olarak, TBMM’de ve yurtiçi ve yurtdışında tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde değerlendirilecektir.”

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