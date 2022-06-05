Hitit Üniversitesi’nden 'oyun materyalleri' sergisi

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen 'oyun materyalleri' sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat’ın danışmanlığında yürütülen oyun ve oyun materyalleri dersinde öğrencilerin geliştirdiği materyaller sergilendi.

Bilimsel temellere dayalı, çocukların gelişim düzeyi ve farklı gelişim alanları dikkate alınarak hazırlanan oyun materyalleri, çocuklara tanıtılırken, çocukların bu materyallerle oynamaları sağlandı. Sergiye çocuklar ve ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat, tasarlanan materyallerin, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimini desteklemek amacıyla hazırlandığını belirtmiştir. Bolat, bu materyallerin çocukların elgöz koordinasyonunu geliştirdiğini, renk, sayı, zaman, mekan ile ilgili kavramları öğrettiğini eşleştirme, sıralama, sınıflandırma ve karşılaştırma becerilerini kazandırdığını; parçabütün ilişkisini edindirdiğini; uzunluk, ağırlık, yükseklik gibi özellikleri fark ettirdiğini, veri okuryazarlığı becerisi ve bireyin kendini ifade edebilmesi için gerekli dil becerilerilerini kazandırdığını; duyguların ifade edilmesini sağladığını ve çocukları ilkokula hazırladığını ifade etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerinin katıldı.

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