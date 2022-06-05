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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi

İHA

Öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde ilkokul öğrencilerine, güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi.
Osmancık Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gerçekleştirildi. 3 Haziran dünya bisiklet günü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde Koyunbaba İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine güvenli bisiklet kullanımı, kask kullanımı, bisiklet yolunun kullanımı, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda kaskın önemi gibi konularda bilgiler aktarıldı. 11 yaşını bitirmiş her bireyin trafikte bisiklet kullanma hakkına sahip olduğu belirtilen eğitimde, daha küçük yaşta çocukların evlerinin bahçelerinde bisiklet kullanmaları gerektiği anlatıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen eğitimde öğrenciler, gruplar halinde bisikletlerine binerek güvenli bisiklet kullanma pratiği yaptılar. Etkinlik günün anısına çekinilen fotoğrafla son buldu.

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