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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu

İHA

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezine iki şahsın sahte bandrollü makaron sigara getireceği bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalarda 1 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirdiler.
Bandrolsüz kaçak makaron sigaralara el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.

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