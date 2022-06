Osmancık Aşağızeytin köyüne 3 bin zeytin fidanı dikildi AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: "Pirinç diyarı olarak bilinen Osmancık'ta zeytin üretimini artıracağız"

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim tarafından alternatif tarım için dikilen 250 zeytin ağacı projesi örnek oldu. Aşağızeytin köyüne 3 bin zeytin fidanı dikildi.

Yaklaşık 20 yıl önce devletten kiraladığı arazide 250 fidan dikerek zeytin yetiştirmeye başlayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim’in zeytin ağacı projesi çerçevesinde 2019 yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde, şehit düşen askerimizin hatırasına park ve ilçede çevre düzenlemesi yapılan muhtelif alanlara da zeytin fidanı dikilmişti. Proje çerçevesinde 589 yıl önce imaret olarak yapılan İmaret Camii’nin ve Beylerçelebi caminin bahçesine de dikilen zeytin ağaçları ekonomik getirisi olması nedeniyle örnek alındı. Kurumuş gövdesine rağmen köklerinden yeni sürgünler çıkardığı için “ölmez ağacı” olarak ta bilinen zeytin Aşağızeytin köyünde toprakla buluştu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve beraberindeki heyet gelir getirici endüstriyel ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla Aşağızeytin köyünde 3 bin adet zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Aşağızeytin Köyü Zeytin Üretim Alanı'nı ziyaret eden heyet, geçen sene hasadı yapılan zeytinlere de tam not verdi. Zeytin dikim etkinliği sonrası köy halkıyla da sohbet eden heyet daha sonra cennet hurması üretim alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Etkinlik çerçevesinde Kuzköy ve Karalargüney köyünü de ziyaret ederek doğa harikası Gölbel doğal oluşum göleti ve Baltacı Mehmet Paşa köyünde yapımı devam eden Baltacı Mehmet Paşa Köyü Camii'nde incelemelerde bulunuldu.

AK Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da zeytin yetişir mi? sorusuna cevap aradıkları projenin ilk hasadının yapıldığını belirterek, “Çorum’da zeytin yetişir mi? sorusuna cevap arayarak köylülerimizi ve bölgemizi ekonomik anlamda kalkındırmak için başlattığımız projede geçen yıl dikilen zeytin ağaçlarımızın ilk hasat ürünlerini tattık. Biz çok beğendik. Pirinç diyarı olarak anılan Osmancık'ta endüstriyel gelir getirici diğer ürünleri de yetiştirebileceğimiz farklı projeler geliştirerek halkımızın ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda her daim halkımızla el ele, iç içeyiz" dedi.



Gölbel göleti turizme kazandırılacak

Karalargüney köyüne 2 kilometre mesafesi bulunan Gölbel Gölü’nün turizme açılması için gerekli çalışmalara başlanıldığını da belirten Milletvekili Kaya, “Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet Gölbel Göleti’nde incelemelerde bulunarak doğa harikası olan gölümüzün turizme açılması için gerekli çalışmalara başladık. Bu sayede bölgemizde hareketliliği artırarak vatandaşlarımızı bu doğa harikası, saklı cennet olan Gölbel Göleti ile buluşturup turizme kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Kaya, Baltacı Mehmet Paşa Köyü Camii’nde eksiklerin giderilmesi ve cami inşaatının tamamlanması için incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, “İnşallah camimizi bir an önce tamamlayarak köy halkımızın hizmetine açacağız.” İfadelerini kullandı.

